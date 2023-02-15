أمريكا.. شابة متهمة بالقتل تعتدي على محاميها لطلبه تأجيل قضيتها

أقدمت شابة أمريكية، متهمة بارتكاب جريمة قتل، على ضرب محاميها داخل قاعة المحكمة، بعدما طلب تأجيل الاستماع في قضيتها، معللا ذلك بطلب فحص ما إذا كانت مؤهلة عقليا لمحاكمتها.

ووفق ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن "المتهمة تايلور شابزنيس، 25 عاما، ظهرت الثلاثاء، في محكمة مدينة غرين باي بولاية ويسكونسن الأمريكية، لحضور جلسة استماع في قضيتها بتهمة ارتكابها جريمة قتل شاب، والتنكيل بجثته".

وعند بدء جلسة الاستماع بقضيتها، طلب محاميها كوين غولي، تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين للسماح لخبير الدفاع بالتأكد من مدى الأهلية العقلية لموكلته في مثولها أمام المحكمة ومحاكمتها.