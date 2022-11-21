إسرائيل.. نتنياهو وعائلته يكسبون قضية تشهير ضد أولمرت

كسب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة وابنهما يائير، اليوم الاثنين، دعوى تشهير كانوا قد أقاموها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الذي كان قد وصفهم بأنهم "مرضى عقليًا" ورفض الاعتذار.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "نتنياهو، كان قد رفع الدعوى القضائية ضد أولمرت، مطالبًا بـ 837 ألف شيكل (246590 دولارًا) بعد أن وصفهم الأخير بأنهم مرضى عقليًا ورفض الاعتذار بعد ذلك في عدة مناسبات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مذكرة الدفاع عن أولمرت المقدمة إلى المحكمة تضمنت أن عائلة نتنياهو خضعت لعلاج نفسي، وبالتالي يجب إسقاط دعوى التشهير كون الدفاع قال الحقيقة".

وكانت سارة نتنياهو قالت في حزيران/يونيو الماضي إن "أولمرت تجاوز الخط الأحمر، فهو ليس صحفيًا بل هو رئيس وزراء سابق".

وأضافت: "كل ما قيل هو مجرد حفنة من الأكاذيب، لذلك قلت لنفسي، حسنًا.. هذا يكفي لرفع دعوى قضائية".

بدورها قررت محكمة تل أبيب المركزية أن "الأدلة التي تم الاستماع إليها في المحكمة حول سلوك المدعين (عائلة نتنياهو) لا تساعد في تقديم إجابة في ما يتعلق بصحتهم العقلية".

وقال القاضي أميت ياريف إن "ربط سلوك معين بهذا المرض أو ذاك هو مسألة طبية، ولا يمكن للمحكمة تحديد ذلك، وحتى لو افترضت المحكمة أن أقوال الشهود صحيحة، فمن المستحيل استنباط تشخيص للأمراض العقلية".

وأمرت المحكمة أولمرت، الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل من 2006 إلى 2009، بدفع 62 ألف شيكل (حوالي 18 ألف دولار) كتعويض لأسرة نتنياهو.