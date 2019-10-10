مقتل شاب مصري أثناء إنقاذه فتاة من التحرش (فيديو)

في واقعة أثارت غضب المصريين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سقط شاب قتيلًا على يد آخر لدفاعه عن فتاة حاول الأخير التحرش بها في وضح النهار.

وفاة شاب عربي أثناء إنقاذه فتاة من التحرش (فيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الخميس، ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

وتصدى شاب من محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة، بشجاعة لشاب آخر تحرش بفتاة وتطاول عليها، إلا أن الأخير سدد للأول ضربات قاتلة بآلة حادة أفقدته حياته.

وفي التفاصيل، قام أحد الاشخاص بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، ويدعي راجح، بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء سيرها بالشارع، الأمر الذي أثار غضب وشهامة القتيل محمود البنا ليقرر الدفاع عن الفتاة.

وأثناء محاولته ردع المتهم ومنعه من التحرش بالفتاة، نشبت مشادة بين الطرفين انتهت بطعن المتهم للمجني عليه بآلة حادة «مطواة» عدة طعنات بالبطن والرقبة أدت لمصرعه في الحال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو للحظة قتل المجني عليه، ومحاولة شاب آخر منع جريمة القتل، حيث قام الشاب في الفيديو بمحاولة منع الجاني من قتل المجني عليه، إلا أن أحد أصدقاء القاتل منع الشاب من التدخل وجعل القاتل ينفرد بالمجني عليه وينفذ جريمته.

على الجانب الآخر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر هاشتاج ”راجح قاتل“ الذي احتل التريند على محرك البحث غوغل، مطالبين بالقصاص للقتيل وإعدام المتهم.