بلاغ عن ”طقوس دينية غامضة“ داخل منشأة نفطية كويتية

فتحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت تحقيقًا بعد ورود بلاغ بوجود تمثال غامض داخل شاليه في وحدة إزالة الغازات الحمضية، وهو مبنى قيد الإنشاء في محافظة الأحمدي.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن المعاينة الأولية رجحت أن يكون مجسم التمثال خاصًا بطقوس دينية لغير المسلمين، فيما من المقرر رفع الأدلة في محيط الموقع لتحديد هوية المترددين على المنشأة النفطية.

وكان بلاغ ورد إلى رجال الأمن بالعثور على مكان تعبّد لغير المسلمين داخل شاليه إزالة الغازات الحمضية.

وبوصول رجال الأمن شوهد مجسم متوسط الحجم داخل الشاليه، وتم توقيف وافد هندي (34 عامًا)، حيث تبين أنه مسؤول عن حراسة المبنى، وجارٍ التحقيق معه.