مصرية تقتل عشيقها بعد إرساله صورها العارية لأهلها

أنهت فتاة مصرية حياة عشيقها بعدما خالف وعده في الارتباط بها وأقام علاقة محرمة معها لمدة 3 سنوات، وأرسل صورها العارية لأسرتها بمنطقة المرج في القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقة وبانتقال رجال المباحث لمكان البلاغ، عثروا على جثة سائق بشركة اتصالات كبرى مقتولًا وبه طعنات وغارقًا في دمائه.

وبعد رفع البصمات وسؤال شهود العيان توصلت التحريات إلى أن ليلة ارتكاب الجريمة كانت عشيقته و3 من أقاربها بشقة المجني عليه وأنهم وراء الجريمة، بعدها تم ضبط المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة عاشت فى الحرام مع عشيقها 3 سنوات على امل إتمام الزواج منه لكنه في كل مرة يتهرب منها، وبتضييق الخناق عليها من قبل أسرتها أجبروها على الموافقة على أحد الشباب.

بعدها قررت الفتاة الابتعاد عن عشيقها، لكنه بدأ في حيلة لاجبار حبيبته على العودة له فقام بالاتصال بها وهددها بنشر صورها وفيديوهاتها العارية لأسرتها حال رفضها تنفيذ أوامره بممارسة الرذيلة مرة أخرى.

وأثناء ذلك فوجئت الفتاة بإرسال عشيقها الصور على هواتف أفراد أسرتها وهي في أوضاع جنسية معه، وهنا قررت الانتقام منه فاستعانت بـ3 من أقاربها بينهم سيدة وذهبوا إلى منزله وقاموا بقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، تتعدد أسبابها ما بين الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعي وراء الشهوات.