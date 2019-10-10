سفاحة تقتل ضحاياها لتشتري بأجرها مخدرات (صور وفيديو)

اعترفت قاتلة تابعة لمنظمة ”كارتل“ الإجرامية في كولومبيا بإقدامها على قتل العديد من الأشخاص بمن فيهم نساء حوامل إضافة إلى ابن عمها، مبينةً أنها تستخدم أجرها مقابل القتل في تجارة المخدرات.

وظهرت قاتلة الكارتل والتي تسمي نفسها ”الشيطان“، مغطاة الوجه في مقابلة مع قناة البريطانية، حيث اعترفت أثناء اللقاء معها داخل وكر للمنظمة الإجرامية في مدينة ميدلين الكولومبية، بأنها تحب القتل، وتعلمته عندما تم تجنيدها في المنظمة وهي بعمر 15 عاماً.

وعن آخر جريمة قتل ارتكبتها قالت: ”قبل ثمانية أيام قطعت جسد رجل، وألقيت بجثته في النهر، لأنه رفض قتل شخص آخر“.

وسافر مقدمو البرنامج البريطانيون الأربعة، في جميع أنحاء كولومبيا للقاء أعضاء ”الكارتل“ والسكان المحليين ومزارعي الكوكايين، والسلطات للحصول على فهم، حول مدى خطورة المخدرات على المجتمعات الكولومبية.

وشرحت القاتلة في المقابلة، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنها اضطرت إلى حياة الجريمة، والتي لم تخترها بنفسها“، مضيفة: ”عندما كنت في سن 15 عاماً، كنت أحب الجنون، وأحب رؤية الأشياء تسقط من حولي والآن أحببت الحصول على أموال للقتل“.

واعترفت المرأة بقتل ابن عمها، من أجل إنقاذ حياتها الخاصة، لأن العصابة كانت ستقتلها إذا رفضت القيام بذلك، مضيفة: ”سأستمر في القتل، فليس هناك عودة للوراء“.

وكشف البرنامج أن الأطفال في ميدلين سوف يجبرون للانضمام إلى الكارتل أو الاتجار بهم لأغراض جنسية، ويفقد الكثيرون حياتهم، حيث جندت العصابة خلال العقد الماضي 18000 طفل.