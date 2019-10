مصرع ”لص منحوس“ وهو يحاول تفجير صراف آلي لسرقته (فيديو)

View this post on Instagram

لقي لص مصرعه بينما كان يزرع قنبلة محلية الصنع داخل صراف آلي، بغرض سرقته، في مدينة تشيربوفتس في روسيا. وأظهرت كاميرات المراقبة السارق البالغ من العمر 37 عامًا، وهو يرتدي سترة وغطاء رأس، وكان يزرع القنبلة لتفجير فتحة الصرافة الآلي، وسرقة النقود، وبعد لحظات انفجرت أثناء تواجده بالمكان. وأكدت الشرطة الحادثة، وقالت إن الرجل المجهول الهوية قتل على الفور حيث ضربته قوة الانفجار، ولم تتعرض آلة الصراف لأي ضرر، ولم يكن هناك أموال مفقودة. ويبحث المحققون الروس عن شريك آخر في عملية السرقة نجا من حادثة الانفجار. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #روسيا #حوادث #سرقة #مقتل #لص #احتراق #ترند #اكسبلور #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #news #russia #accidents #theft #killing #thief #trend #video