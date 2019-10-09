خليجي في دبي يقتحم غرفة 3 نساء بفندق ويطلب الاستحمام مع إحداهن

اقتحم سائح خليجي مخمور في دبي غرفة فندق تقيم فيه أوروبية بعد عودتها مع اثنين من صديقاتها من سهرة في الخارج.

وقالت المرأة السويدية (البالغة 23 عاما) أمام محكمة الجنايات، إن الرجل (21 عاما) أصابهن بالصدمة بعد أن اقتحم غرفتهن وبدأ في تحضير القهوة قبل أن يسأل إذا كان بإمكانه الاستحمام مع إحداهن.

وتابعت، وفق ما أورده موقع ”ذا ناشونال“ الناطق بالإنجليزية: ”صدمنا من تصرفه وطلبنا منه المغادرة، لكنه كان يتصرف كما لو أنه في غرفته، وبعدها بدأ بطرح الأسئلة علينا“.

وأضافت أنه قام بإعداد قهوة لنفسه كأنها غرفته، ثم فتح معهما حواراً، سائلاً عن جنسيتهما وماذا ستفعلان، فطلبت منه المجني عليها مغادرة الغرفة، لكنه رفض وجلس في ممر المدخل بحسب الإمارات اليوم.

وأضافت أن المتهم قام من مكانه حين رأى صديقتهما الثالثة خارجة من الحمام طالباً الاستحمام معها.

وقالت إنه قام لاحقا بمحاولة التحرش بها بعناقها وتقبيلها، قبل أن تهبّ صديقتاها لنجدتها، مؤكدة أنها حاولت دفعه عنها لكنها لم تتمكن من ذلك، إلا أن صديقتها (وهي سويدية أيضا تبلغ 25 عاما) أبعدته عنها، لافتة إلى أنها قامت بطرده بعد ذلك.

ولاحقا، بعد طرد الرجل، قامت المرأتان وصديقتهما الثالثة (وهي تركية) بإغلاق الباب بإحكام، وبقيا داخل الغرفة أكثر من ساعة، دون أن يجرؤوا على مغادرتها مرة أخرى.

وعاد المتهم وطرق الباب مرة أخرى، لكن النساء الثلاثة رفضن السماح له بالدخول إلى الغرفة، وبعدها قررن الاتصال بالشرطة.

وأقر المتهم في التحقيقات بما فعله، لكنه قال إنه كان في ”حالة سكر وقت وقوع الحادث“.

وزعمت المرأة أن الحادثة وقعت نهاية شهر أغسطس/آب الماضي في فندق بمنطقة البرشاء في دبي.