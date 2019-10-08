عريس يسطو على بنك لتغطية تكاليف زفافه

أقدم عريس من ولاية تكساس الأمريكية، على سرقة بنك، قبل يوم من حفل زفافه، ليتمكن من دفع ثمن خاتمي الخطوبة، وتكاليف حفل الزفاف.

وهدد العريس موظفي البنك عند اقتحامه قائلًا: ”إنه يحمل بندقية“، وطالبهم بالحصول على الأموال.

ونشرت شرطة ولاية تكساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للعريس رصدتها كاميرات المراقبة في البنك، حيث تعرفت خطيبته عليه.

واعترف اللص العاشق لخطيبته بما فعل، وطلبت منه أن يسلم نفسه للشرطة، وهو ما حدث بالفعل.

وكشفت الشرطة، أن هيث بومبوس الذي كان يعمل في خدمات البريد، سرق بنك سيتيزن ستيت في مدينة جروفتون الأمريكية، صباح يوم الجمعة الماضي، ثم استقل مركبته، وألقى ملابسه من النافذة، ثم قاد سيارته بعيدًا، مبينةً أنه الآن رهن الاحتجاز، وسيُحوّل للمحاكمة بتهمة السرقة.