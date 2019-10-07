الإمارات.. ”ناطور“ وعامل تنظيف يعتديان على متزوجة قبل قتلها

أقدم حارس بناية وعامل تنظيف سيارات – لم يتم الكشف عن هويتهما – في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على اقتحام منزل امرأة متزوجة واغتصابها ثم قتلها خنقًا.

وأقرّ كل من الحارس والعامل بجريمتهما، مبينين أن المجني عليها تقطن في البناية ذاتها، وأنهما خططا لارتكاب الواقعة قبل 4 أيام من جريمتهما.

ووفق صحيفة ”الإمارت اليوم“، فقد أيدت المحكمة العليا حكمًا يقضي بإعدام ”الناطور“ وعامل التنظيف، بتهمة قتل امرأة آسيوية متزوجة، بعد اغتصابها.

وفي التفاصيل، فقد طرق حارس البناية باب شقة المجني عليها، وعندما فتحت له الباب، دفعها بقوة برفقة عامل التنظيف، ودخلا إلى الشقة، وقيّدا حركة المرأة، وسحباها إلى داخل غرفة النوم، ثم طرحاها أرضا واغتصباها.

وقال الجانيان إن ”الضحية واصلت مقاومتهما؛ ما دفعهما لوضع قطعة قماش على فمها، وضغط كل منهما على القطعة مدة 5 دقائق تقريبًا، حتى فارقت الحياة“.

وأكد حارس البناية أنهما أقدما على قتلها، حتى لا تخبر زوجها أو الشرطة بما حدث.