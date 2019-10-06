سائق مصري يقتل جاره الطبيب من أجل 90 دولارًا

أقدم سائق مصري على قتل جاره، طبيب أسنان، بمساعدة صديقه؛ ليستوليا على 1500 جنيه بما يعادل (90 دولارًا) و 3 هواتف محمولة، بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الأهرام بلاغًا بالعثور على جثة طبيب أسنان داخل شقته بدائرة القسم، موثوق القدمين، ووجود قطعة من القماش حول رقبته، وبعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

وبتشكّل فريق بحث جنائي لتحديد وكشف الجناة، أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة سائقًا وعاملًا، لهما معلومات جنائية مسجلة“.

وضبطت القوات الأمنية المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث اعترف الأول بأنه علم بثراء المجني عليه فعقد العزم على التخلص منه وسرقته واستعان بصديقه لمساعدته.

وأوضح المتهم في التحقيقات أنهما استغلا خروج المجني عليه ودخلا إلى الشقة باستخدام مفتاح كان بحوزته استولى عليه عند تردده على الشقة، سكن الضحية، لتحصيل القيمة الإيجارية، وأثناء تواجدهما بداخل الشقة فوجئا بعودته فقاما بخنقه باستخدام قطعة قماش ”شال“، وإيثاقه فأوديا بحياته واستوليا على مبلغ مالي قدره 1500 جنيه، و3 هواتف محمولة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، وعادت ما ترصد محاضر الشرطة حوادث مختلفة تتعدد أسبابها ما بين الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعي وراء الشهوات أو بدافع السرقة.