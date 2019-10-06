تسببا بكسر جمجمة رجل أمن.. الشرطة تكثف البحث عن شخصين في مكة المكرمة

تكثف الأجهزة الأمنية السعودية، عمليات البحث عن شخصين يستقلان دراجة نارية مخالفة دون لوحات في مكة المكرمة، بعد إصابة رجل أمن أثناء مطاردتهما.

وفي التفاصيل، أصيب رجل أمن أثناء مطارته لشخصين يستقلان دراجة نارية مخالفة، ودون لوحات في شارع الستين في مكة المكرمة إثر تعرّضه لإصابات متفرقة، أدت إلى غيبوبة تامة بعد كسر بالجمجمة، ونزيف بالرأس، وفق ما ذكرته صحيفة ”سبق“ السعودية.

وكان رجل الأمن تابع لدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، اشتبه يوم الخميس الماضي بشخصين، يستقلان دراجة نارية في ساعات متأخرة من الليل أثناء هروبهما من شارع الستين، وبعد ملاحقتهما تعرّض لحادث سقوط عنيف أثناء ترجله، نتج عنه إصابات متفرقة، وكسر في جمجمة الرأس ونزيف بالرأس ودخل في غيبوبة تامة وأُدخل العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ومن ثم نُقل إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.