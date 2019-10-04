أراد التخلص من زوجته السابقة.. فأرسل لها طردًا مفخخًا‎

حاول رجل في الثامنة والعشرين من العمر قتل زوجته السابقة، بطرد مفخّخ انفجر في وجهها، وأصابها بجروح خطرة في منزلها بجنوب النمسا، وفقًا للشرطة.

ونقلت الضحية البالغة 27 عامًا، وهي أمّ لثلاثة أطفال، إلى المستشفى الثلاثاء، وهي تعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في 40% من جسمها. وخضعت لعمليتين لاستزراع جلد.

وأصيبت الشابة في انفجار طرد مفخّخ وضع أمام مدخل منزلها في غوتارينغ، في جنوب البلاد.

وأعلنت الشرطة المحلية، الخميس، أنها أوقفت طليق الضحية وفردًا آخر واعترفا بذنبهما.

وقام الشريك، وهو عسكري في التاسعة والعشرين من العمر، بـ“وضع الطرد المفخّخ أمام شقّة المرأة ودقّ على الباب قبل أن يغادر الموقع“، في حين شغّل الطليق الذي كان في مكان قريب العبوة المتفجّرة عن بعد.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع هذا الصيف في إحدى الغابات بعد شراء مكوّناتها عبر الإنترنت.

وكانت 41 ضحية من ضحايا جرائم القتل في النمسا، المقدّر عددهم بـ 73 شخصًا في العام 2018، من النساء، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية في البلاد، البالغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة. وفي نصف جرائم القتل المرتكبة سنة 2018، كان الفاعل من أقرباء الضحية.