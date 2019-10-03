السعودية.. شرطة الرياض تكشف هوية معنف طفل ”الولاعة“

كشفت شرطة الرياض، مساء الخميس، هوية الرجل الذي ظهر خلال مقطع فيديو قبل يومين، وهو يعنف طفلًا قاصرًا، ويروعه بـإشعال ”ولاعة“ في وجهه؛ ما أثار جدلًا واسعًا في السعودية.

ونقل حساب ”الأمن العام“ الرسمي عن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قوله إن ”المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم بالاعتداء على الطفل، حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه“.

توضيح حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن تعدي أحد الأشخاص على طفل . pic.twitter.com/gPyw9gyVNr — الأمن العام (@security_gov) October 3, 2019

وكان النائب العام السعودي قد وجه، يوم أمس الأربعاء، بإلقاء القبض على الرجل الذي ظهر في المقطع المتداول، والذي كان ناشطون يتداولون أنه والد الطفل المعنف.

#انقذو_الطفل_المعنف_من_المجرم

مقطع مؤلم ????

ويطلع سفيه يقول اهلنا عنفونا وشوفونا عايشين!

اتمنى يكون هناك قوانين صارمة لحماية الأطفال وفي حالة عدم تأهل الوالدين اخذهم لمكان آمن.

pic.twitter.com/tutxhmzCeq — فاطمة العيسى (@ALessiFatima) October 2, 2019

وأجّج المقطع الجدل بشأن سن قوانين صارمة لقضايا العنف الأسري بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك سعوديون عبر وسم (#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم) في مواقع التواصل، إذ عبر العديد منهم عن استيائهم من المقطع المتداول، مطالبين بسن قوانين صارمة تضع حدًّا لمثل هذه السلوكيات، التي باتت تظهر بتزايد عبر مواقع التواصل.