شاب يقاضي ”آبل“ لتحويله إلى مثلي جنسي

المصدر: ا ف ب

قدّم روسي يتهم ”آبل“ بجعله مثليًا جنسيًا بواسطة تطبيق حمّله عبر منصتها، شكوى بحق المجموعة الأمريكية على خلفية تسببها بـ ”ضرر معنوي“، على ما جاء في مستندات قضائية متعلقة بالقضية.

ويطالب الشاب ”أبل“ بتعويض قيمته مليون روبل (15 ألف دولار تقريبًا)، ومن المرتقب إقامة جلسة في إطار هذه القضية في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

ويؤكد الشاب الذي يحمل شهرة رازوميلوف أنه حمّل تطبيقًا للعملات المشفّرة عبر متجر ”آبل ستور“ وتلقّى حوالة بقيمة 69 ”غاي كوينز“ بدلًا من البتكوين التي طلبها، وأرفقت الحوالة برسالة مفادها بالإنكليزية:“لا تحكم قبل أن تخوض التجربة“.

وقال رازوميلوف في شكواه:“فكرت مليًا وقررت تجربة العلاقات المثلية، وبعد شهرين، أصبحت مرتبطًا بشخص من جنسي ولم يعد بوسعي التراجع“.

وأضاف:“لدي حبيب منذ فترة ولا أدري ماذا أقول لأهلي، وقد انقلبت حياتي رأسًا على عقب وهي لن تعود يومًا طبيعية“.

وأكّد الشاب في هذه الشكوى قائلًا:“دفعتني آبل من خلال التلاعب بي إلى المثلية“، مع الإشارة إلى أنه يقاسي“معاناة أخلاقية وأضرارًا نفسية“.

وقالت المحامية ”سابيجات غوسنييفا“ التي تعهدت في قضية الشاب السوري أن هذه الشكوى ”جدّية“ وأن موكلها ”مذعور ويعاني الأمرّين“.

وصرحت أن“آبل مسؤولة عن هذه البرامج وما تقدمه“، مشيرة إلى أن موكلها“كان في السابق على علاقة ثابتة بامرأة“.