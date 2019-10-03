المغرب.. أم تختطف ابنتها وتطالب الأب بدفع فدية

اعتقلت الشرطة في المغرب 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم سيدتان في مدينة ”البئر الجديد“ القريبة من الدار البيضاء.

وجاء اعتقال المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و51 عامًا، للاشتباه بتورطهم بجريمة احتجاز وابتزاز إضافة إلى التبليغ عن جريمة وهمية.

وكان بلاغ وصل للأمن يفيد بتعرض طفلة قاصر للاختطاف، وأن الخاطف يطالب والد الطفلة بفدية مالية قدرها 6 ملايين سنتيم (6 آلاف دولار) مقابل إخلاء سبيلها.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد هوية المشتبه بهم، وهم من عائلة الضحية المزعومة، كما تم إيقافهم في نفس يوم التبليغ عن الجريمة.

وكشفت التحريات أن القضية تتعلق بمخطط وهمي نفذته والدة الضحية المفترضة، بالتعاون مع شقيقها وسيدة أخرى من عائلتها بهدف ابتزاز والدها لدفع المبلغ.