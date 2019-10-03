تقرير صادم.. 425 ألف متزوجة تعرضن للعنف في الأردن (فيديوغرافيك)

كشفت جمعية ”معهد تضامن للنساء الأردني“، أن واحدة من بين 4 سيدات متزوجات في الأردن، تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي.

وكانت الجمعية ذكرت في تقرير أصدرته الشهر الماضي، أن عدد المتزوجات في الأردن، هو مليون و744 ألفًا.

وبحسب التقرير الجديد الذي استندت فيه الجمعية إلى أرقام دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، فإن نحو 425 ألف متزوجة في الأردن تعرضن للعنف من قِبل أزواجهن، مشيرة إلى أن العنف تعرضت له أيضًا العديد من الأرامل والمطلقات.

وشددت جمعية ”تضامن“ على أن ”حماية النساء والأطفال من العنف ذات أولوية لا يمكن تجاهلها“.

ودعت إلى“عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء والأطفال، سواء أكان ذلك بتعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصنّاع القرار، والقادة المحليين وغيرهم“.

ويصل العنف ضد المرأة أحيانًا، إلى جرائم القتل، إذ أقدم زوج أردني في تموز/ يوليو الماضي، على قتل زوجته خنقًا، قبل أن يضع جثتها في برميل ويملأه بالأسمنت وتركه قرب أحد البنوك في العاصمة عمان.

وفي تقرير صدر في آب/ أغسطس الماضي، حذَّرت جمعية ”تضامن“ من ارتفاع جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات في الأردن إلى 17 جريمة منذ بداية 2019.

وأشارت“تضامن“ إلى أن تلك الجرائم ”رُصدت من قِبل وسائل الإعلام المختلفة، وجميعها ما زالت في مرحلة التحقيق ولم تصدر أي أحكام إدانة فيها“.