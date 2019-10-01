الكويت.. متهم بقضية اختطاف المحامي سعود الهلفي يفجر مفاجأة

طالب عدد من المحامين الكويتيين، خلال جلسة المرافعة أمام محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، بإعدام محامٍ كويتي و4 مصريين في قضية خطف وضرب وسرقة المحامي سعود الهلفي.

ووفقًا لموقع ”أمن ومحاكم“ المحلي، فإن المحامين عبدالمحسن القطان وخالد العسكر وخالد السويفان ومحمد الحسيني ”طالبوا بإيقاع أقصى عقوبة وهي إعدام الخاطفين الخمسة“.

وقال أحد المتهمين، في إفادة مفاجئة للمحكمة: إن ”المتهم الرئيسي انتحل صفة واسم محامٍ آخر خلال تواصله معهم“.

وحجزت الجنايات القضية للحكم في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.

وأثارت واقعة اختطاف المحامي سعود الهلفي، مطلع العام الحالي، غضب الرأي العام الكويتي، بعد تعرضه للخطف والتعذيب عدة أيام، قبل أن يتمكن رجال أمن من تحريره أثناء مرورهم على نقطة أمنية.

وقال المحامي الهلفي الذي اختُطف من أمام مكتبه، إن ”الخاطفين تعرضوا له أثناء خروجه من مكتبه بعد أن سألوه عن موقع شارع الخليج، ثم زعموا أنهم مباحث وقاموا بتقييده وضربه وخطفه بالسيارة إلى منطقة كبد“.

وأضاف أن ”الخاطفين أخذوه إلى جاخور في كبد، وتبين أن هناك شخصًا خامسًا كان ينتظرهم وبدأ التحقيق معه حول أسماء الموكلات النساء، مستفسرًا عن امرأة محددة، قبل أن يباشر هو الآخر بضرب المحامي الهلفي“.

وأوضح المحامي أن ”الخاطفين طلبوا منه 50 ألف دينار، إلا أنهم رفضوا طلبه بالاتصال بأحد أفراد أسرته لجلب المبلغ المطلوب“، متابعًا أنه ”حاول الهروب إلا أنهم أمسكوا به ومنعوه من الهرب بعد ضربه بشكل مبرح“.

وتابع أن ”رجال الأمن تمكنوا من تحريره بعد مرور سيارة الخاطفين على إحدى النقاط الأمنية، واستنجاد المحامي برجال الأمن وإعلامهم بأنه مخطوف، ليتم تحريره فورًا وضبط الخاطفين“.

وذكرت النيابة العامة بعد التحقيق مع المتهمين أنهم ”اعترفوا بما أسند إليهم من قبل المجني عليه، مبينين أن من طالبهم بذلك هو محامٍ كويتي وقدم لكل منهم ألف دينار، وقد تم توجيه أوامر لرجال المباحث الجنائية لضبط المحامي المتهم وإحضاره للتحقيق معه“.