واقعة غريبة.. خليجية تطالب المحكمة بحبس وتغريم ابنها

رفعت سيدة خليجية في دولة الإمارات دعوى ضد ابنها، بعد اتهامها له بأنه شتمها وحاول طردها من منزلها، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وقالت السيدة أمام محكمة جنح الفجيرة إن ابنها حاول طردها من منزلها، ثم شتمها بعبارة: ”اذهبي للمرقص بدلًا من البقاء في المنزل“، مطالبة بحبسه وتغريمه 50 ألف درهم (13,500 دولار)، لرد اعتبارها.

ونفى المتهم شتم والدته، قائلًا: ”كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري، من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي، وكنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة، ولم أتطاول على والدتي، إلا أنها غضبت مني، وقامت برفع قضية بحقي“.

وطالب المتهم بتأجيل الحكم في القضية لحين استدعاء شاهدين على عدم شتمه لوالدته، مطالبًا المحكمة بإصدار حكم ببراءته.