إضراب معلمي الأردن.. سيدة تقتحم مدرسة رفقة كلب وتعتدي على معلماتها (فيديو)

وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في موقع ”فيسبوك“ بالأردن، يوم الثلاثاء، اقتحام سيدة يرافقها كلب، لمدرسة في منطقة ”شفا بدران“ شمال العاصمة عمان، واعتدائها على معلمات.

ويأتي ذلك فيما يخوض معلمو الأردن إضرابًا مفتوحًا عن العمل، للأسبوع الرابع على التوالي.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تدخل المدرسة حاملة هاتفها المحمول، وتصور المعلمات، مطالبة إياهن بالدخول إلى الصفوف الدراسية وممارسة عملهن.

ويخوض معلمو الأردن، إضرابًا عن العمل، للأسبوع الرابع على التوالي، مطالبين الحكومة بالاعتذار عن اعتداء قوات الأمن عليهم خلال محاولتهم الاعتصام، مطلع الشهر الماضي، عند منطقة الدوار الرابع في عمان، فضلًا عن رفع رواتبهم الأساسية بنسبة 50%، وهو ما ترفضه الحكومة.