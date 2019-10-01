السجن لمصري أساء استخدام ”لاب توب“ زوجته

قضت محكمة مصرية بحبس رجل لمدة عام، بعد أن اتهمته زوجته بإساءة استعمال ”اللاب توب“ الخاص بها والبالغ ثمنه 25 ألف جنيه، والقيام بإتلافه إثر خلاف بينهما، ورفضه سداد قيمته.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما أقامت شيماء.ع.م، دعوى ”تبديد“ بمحكمة أكتوبر، اتهمت زوجها بتبديد منقولاتها، ورفضه تسليمها لها.

وقالت الزوجة في دعواها إنها بعد 3 أشهر من الزواج فوجئت بتصرفات زوجها غير الأخلاقية، حيث قام بسرقتها وإتلاف اللاب توب الخاص بعملها، ورفضه دفع ثمنه، وبعدها طردها من المنزل.

من جهتها أكدت المحكمة، أنه يجب على الزوج المحافظة على قائمة المنقولات وتغيير ما يتلف فيها وهو ما لم يفعله المتهم المذكور فاستحق العقاب.