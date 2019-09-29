قرار عاجل من النيابة المصرية بشأن قضية الطفلة ”جنة“

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمة صفاء عبدالفتاح إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة ضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين ”جنة 5 سنوات وأماني محمد سمير 6 سنوات“ وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة الطفلة جنة.

وكانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغًا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة جنة محمد سمير إلى المستشفى مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة من جسدها وحروق بمواضع عفتها، وبالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة – قبل وفاتها – والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والدي الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة / صفاء حضانتهما؛ لفقدان والدتهما الإبصار واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفلتين وشهوډ للواقعة أكدوا جميعهم على حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما أوضحت الطفلة / أماني أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة.

وأكدت تقرير الطب الشرعي عند تشريح جثمان المجني ”جنة“ إصابتها بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر وبمناطق عفتها، وكدمات ملتفة حول کاحلها الأيمن ورسغها نتيجة تقييدها بقوة، وأن تلك الإصابات جرت خلال فترات زمنية متابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب، وأن وفاتها تعزى إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها الحيوية وانتهى بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاتها.

أما شقيقتها أماني، فثبت للأطباء المختصين بالطب الشرعي إصابتها بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها، وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها، وأكدوا أن تلك الإصابات حدثت نتيجة التعدي عليها بأدوات صلبة.

واعترفت المتهمة بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة، وادعت أن ذلك الإيذاء البدني لهما كان لتربيتهما.

يذكر أن النيابة أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل 5 من المتهمين بتعذيب الطفلة جنة بينهم أخوالها، بعدما نفت التحقيقات وتقارير الطب الشرعي ما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين.