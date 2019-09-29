مصري يضرب خطيبته حتى الموت.. لهذا السبب

أقدم شاب مصري على ضرب خطيبته بشكل عنيف ما أفضى إلى وفاتها، بسبب وقوع خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وتلقت الشرطة المصرية، اليوم الأحد، بلاغًا يفيد بوفاة فتاة في العشرينات من عمرها على يد خطيبها، وبالفحص تبيَّن وصول المجني عليها (20 عامًا) إلى مستشفى ”كفر الدوار“، وعليها إصابات متفرقة بالجسم، حيث فارقت الحياة عقب وصولها المستشفى مباشرة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن خطيب المجني عليها والبالغ من العمر 35 سنة، هو من يقف وراء الجريمة، وتم ضبطه في محل إقامته.

وبمواجهة المتهم اعترف بجريمته، وأنه قام بضربها حتى فارقت الحياة داخل منزلها بسبب تطاولها عليه.

وأشار إلى أن هناك خلافات وقعت بينهما مؤخرًا، وتطور الأمر حتى خرج عن شعوره وانهال عليها بالضرب حتى فقدت الوعي تمامًا ثم غادر محل الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.