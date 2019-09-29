تطور جديد في قضية الطفلة المصرية جنة ضحية تعذيب جدتها

قررت النيابة العامة في مصر، إيداع الطفلة أماني محمد سمير حافظ، شقيقة جنة، ضحية التعذيب على يد جدتها عقابًا على تبولها اللاإرادي، بإحدى دور الرعاية.

كما أمرت النيابة باستمرار حبس الجدة وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي؛ للكشف عن آثار التعذيب، وبيان الإصابات بجسمها.

وقال أشرف ياسين، محامي الطفلتين جنة وأماني، إنه تقدم بطلب للنيابة بإسقاط حضانة جدة الطفلة من أمها، وتسليم الطفلة لجدتها من والدها لرعايتها.

وكان والد الطفلتين قد تقدم ببلاغ يتهم والدتهما وأسرتها ”والدها ووالدتها وأشقاءها الثلاثة“، بتعذيب نجلتيه والتعدي عليهما؛ ما تسبب في وفاة إحداهما، وتم إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

وأثبت التقرير الطبي الخاص بأماني، والصادر من مستشفى شربين بعد توقيع الكشف المبدئي عليها، وجود آثار حرق عضوها التناسلي، وسلامة غشاء البكارة.

وتسببت الواقعة في إثارة غضب الرأي العام في مصر، وعلقت الحكومة المصرية على الحادث عبر المجلس القومي للطفولة والأمومة، وطالبت في بيان بتوقيع أشد العقوبة بحق الجناة.