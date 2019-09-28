مصر.. وفاة الطفلة المصرية جنة ضحية تعذيب جدتها

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة الطفلة جنة محمد سمير، ضحية تعذيب جدتها، والتي أثارت حالتها غضبًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأرجع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور سعد مكي، في بيان، سبب الوفاة لتوقف عضلة القلب بعد أن وضعت الطفلة في العناية المركزة بعد إجراء عملية استئصال للقدم نتيجة التعذيب الذي تعرضت له.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغًا بوصول الطفلة جنة – وعمرها 5 سنوات، وهي مقيمة مع جدتها لأمها وخالها بسبب انفصال والديها – إلى المستشفى مصابة بحروق بمنطقة الحوض، وتبين أن جدتها عذبتها بالضرب وتسخين آلة حادة، وكيها في أماكن حساسة لقيامها بالتبول لا إراديًا.

وقد تم تحويل الطفلة إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، في حين أكد مصدر طبي أن إصابتها كانت نتيجة تسخين آلة حادة وحرقها بمنطقة الحوض وكي أعضائها التناسلية وقدمها، في الوقت الذي تم فيه تحرير محضر أمني بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.