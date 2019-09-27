كشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل عامل أجنبي في لبنان

أفادت وسائل إعلام محلية في لبنان، اليوم الجمعة، أن العامل الأجنبي الذي عُثر على جثته على سطح أحد المباني في صيدا قُتل طعنًا بواسطة آلة حادة، وتم خنقه بسلك معدني عثر عليه حول رقبته.

وأشار موقع ”صيدا أون لاين“ نقلًا عن مصادر طبية إلى أن الجهات الأمنية لم تحدد هوية العامل بعد، ولكن الترجيحات تشير إلى أنه من دول جنوب آسيا وليس سودانيًا كما أفادت الصحف من قبل.

وأوضح الموقع أن الطبيب الشرعي حدد عمر الضحية بحوالي 35 سنة، وأن الوفاة حصلت قبل نحو 5 أيام، مشيرًا إلى أن القتيل قد يكون آسيويًا، حيث إن بقاء الجثة تحت أشعة الشمس لعدة أيام جعل لونها أسود.

وقال الموقع:“أظهر الكشف الذي قامت به الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي على جثة العامل الأجنبي مجهول الهوية أن الوفاة حصلت قبل نحو 5 أيام وأنها ناجمة عن تلقي صاحبها ضربة بآلة حادة في الجهة اليسرى من الرأس، وخنقه بسلك معدني عُثر عليه ملفوفًا حول رقبته.“

وكان عمال الإنقاذ يحاولون انتشال امرأة وابنتها وقعتا بعد انهيار شرفة في نفس المبنى الواقع في شارع رياض الصلح وسط مركز المدينة عندما اشتموا رائحة كريهة واكتشفوا الجثة على سطح المبنى.

ويعمل عدد كبير من الآسيويين من الهند، وبنغلاديش، وسريلانكا، في مدينة صيدا كعمال بناء، وخدم، وسائقين، ومزارعين.