الأمن الأردني يضبط مراهقًا قتل وافدًا عربيًا طعنًا شمال البلاد

تمكنت السلطات الأمنية في الأردن، من إلقاء القبض على حدث أقدم، في وقت سابق، على قتل وافد عربي، طعنًا في أحد المطاعم بمنطقة أم الجمال شمال البلاد.

وفي التفاصيل، ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية في بيان، أنه ”بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، ورد بلاغ لمديرية شرطة البادية الشمالية بإسعاف وافد من جنسية عربية للمستشفى؛ إثر تعرضه للطعن من قبل حدث من جنسية عربية إثر خلاف حصل بينهما داخل مطعم يعملان به في منطقة أم الجمال، وما لبث أن فارق الحياة“.

ووفق بيان الناطق الإعلامي، فإن ”الحدث لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار بعد الجريمة، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات عنه، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد مكان تواجده، حيث قامت قوة أمنية من مديرية البادية الشمالية والبحث الجنائي بمداهمته وإلقاء القبض عليه، وبوشرت التحقيقات معه؛ تمهيدًا لإحالته للقضاء.‎