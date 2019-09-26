الإفراج عن 403 سجناء على خلفية جنائية في مصر بعفو رئاسي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، الإفراج عن 403 سجناء على خلفية جنائية تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إنّ ”لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حصرت 146 سجينًا من مستحقيه“.

وأشارت الوزارة إلى أنّ ”اللجنة العليا فحصت الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 257 نزيلًا إفراجًا شرطيًا“.

و“الإفراج الشرطي“ في القانون المصري يتضمن أوجهًا عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

وفيما لم تتضمن قائمة المفرج عنهم أيًا من المسجونين على خلفية سياسية، فإن وزارة الداخلية قالت إن ذلك يأتي في إطار ”إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث“.