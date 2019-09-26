كويتي ”متشبه بالنساء“ يهتك عرض سيدات داخل صالون نسائي

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك لتشبهه بالنساء وانتحال صفة امرأة.

وأفادت التحقيقات بأن المواطن المتهم دخلَ صالونًا نسائيًّا لتسريح شعره والجلوس مع النساء في الصالون وتبادل السلام معهن، منتحلًا صفة امرأة.

وذكرت التحقيقات، أن إحدى العاملات في الصالون النسائي ساورها الشك بشأن هويته، وتبيَّن لها أنه رجل متشبه بالنساء، حسب صحيفة ”25 فبراير“.

وألقي القبض على المواطن وأحيل للمحاكمة بتهمتيْ التشبه بالنساء وهتك عرض نساء زبونات في الصالون بعد أن قام بتلمس أجزاء من أجسادهن.