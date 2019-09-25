حاولوا قتلها.. 3 شبان عرب يتناوبون على اغتصاب طفلة عمرها 5 سنوات

أثارت واقعة إقدام 3 شبان على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام ومحاولة قتلها صدمة كبيرة لدى الرأي العام في تونس، وسط دعوات للخروج إلى الشارع لإطلاق صرخة غضب ضدّ انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وكشف مصدر أمني مطلع لـ ”إرم نيوز“، أن ”الشبان الثلاثة قاموا باستدراج الفتاة البالغة من العمر 5 أعوام عندما كانت تلعب قرب منطقة إقامة عائلتها، ثم تناوبوا على اغتصابها قبل أن يفكروا في قتلها في محاولة لطمس الجريمة“.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ”بعد الانتباه إليهم قاموا بإلقاء الطفلة من أعلى جدار طوله 6 أمتار مما تسبب لها في جراح خطيرة“، مؤكدًا أن الطفلة في وضعية صحية ونفسية صعبة وأن التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي الجريمة.

وطالب ناشطون بضرورة وضع آليات فعالة وعاجلة للحدّ من انتشار العنف ضد الأطفال، في حين أصرّ كثيرون على ”ضرورة تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال خصوصًا“.

من جهة أخرى، طالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تنفيذ تحركات احتجاجية للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام على الشبان الثلاثة الضالعين في اغتصاب طفلة بريئة.

وفي السياق، أوقفت الإدارة المركزية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفولة التونسية، 3 شبان وذلك على خلفية تورطهم في جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام ومحاولة قتلها لاحقا.

من جهة أخرى، أكد المنصف بن عبدالله مندوب حماية الطفولة في بن عروس، أن ”المندوبية تلقت إشعارًا يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، إلى الاغتصاب من قبل مجموعة شبان“.

وقال في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية تعهدت بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة.

ووفق تقارير إخبارية، من المنتظر أن تتمّ إحالة الشبان الثلاثة الموقوفين، غدًا الخميس، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة بن عروس التونسية لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم.