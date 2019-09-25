محكمة كويتية تقضي بسجن مدرسة بوزارة التربية بتهمة تزوير شهادة من مصر‎

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، بسجن مدرسة تعمل بوزارة التربية؛ بسبب تزويرها لشهادة الماجستير وتقديمها للوزارة.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن المدَرسة وهي مواطنة قدمت للوزارة شهادة ماجستير في علم النفس من جامعة مصرية، وتبين أنها مزورة، في حادثة لا تعتبر الأولى من نوعها في البلد الخليجي.

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

وتعتبر قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي يتواصل الحديث الإعلامي عنها بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.