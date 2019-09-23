الإطاحة برجل اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام في السعودية

ألقت الشرطة السعودية مساء يوم الإثنين القبض على رجل قام بالاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ”إن وحدة الرصد في النيابة قامت بتتبع مقطع فيديو مصور، يظهر قيام رجل بالاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام، بعد أن تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية مرتكب هذه الواقعة والقبض عليه، ومباشرة إجراءات التحقيق معه، وإيقافه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، حسب ما نشر موقع ”عاجل“ المحلي.

وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.