محكمة مغربية ترفض الإفراج عن الصحفية هاجر الريسوني

رفضت المحكمة الابتدائية في المغرب الإفراج مؤقتًا عن الصحفية هاجر الريسوني، الموقوفة بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة خارج الزواج، حيث رأى القاضي أن ”حالة التلبس“ متوفرة في الملف.

ورغم أن محامي الريسوني دفعوا ببطلان محضر الانتقال والتفتيش وانتفاء حالة التلبس، وبطلان محاضر الشهادة الطبية، وبطلان الخبرة الجنية للشرطة العلمية، إلا أن القاضي رفض كل تلك الملتمسات، وتمسك بقانونية الخبرة الطبية وخبرة الشرطة العلمية.

وشدد القاضي على أن عرض المتهمة على الطبيب من صميم بحث الضابط القضائي، وأن المتهمين أشعروا بحقوقهم.

وتطالب مجموعة من الهيئات الحقوقية بإطلاق سراح الصحفية الشابة، معتبرين محاكمتها مسًا بالحقوق الفردية، حيث أطلقت الكاتبة المغربية الفائزة بجائزة غونكور للأدب ليلى السليماني، و المخرجة المغربية سونيا التراب، عريضة إلكترونية حملت اسم ”نحن مواطنون خارجون عن القانون“؛ احتجاجًا على القوانين التي تعتبرانها مقيدة للحريات الفردية.