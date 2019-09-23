إدانة جنرال إسرائيلي كبير بالتحرش الجنسي ضد شرطيات

أدانت المحكمة المركزية في ”تل أبيب”، اليوم الإثنين، قائد شرطة لواء القدس في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقًا، الميجر جنرال متقاعد نيسو شاحم، بالتحرش الجنسي وإساءة الائتمان.

وذكرت قناة ”مكان“ العبرية أن التحرش الجنسي يتعلق بإقامة نيسو شاحم علاقات ذات طابع جنسي مع ثماني شرطيات كن تحت إمرته، حيث اتخذ قرارات بشأن مكانتهن الوظيفية.

وقبلت المحكمة بذلك استئناف النيابة العامة لقرار محكمة الصلح، وردت استئناف شاحم لقرار إدانته بارتكاب فعل فاضح، وستتم إعادة الملف إلى محكمة الصلح لإصدار قرار العقوبة.

وبحسب صحيفة ”هآرتس“، كان التحقيق يدور مع نيسو شاحم بسرية بالغة منذ عدة أسابيع، وعلى إثرها منح ”شاحم“ إجازة إجبارية ومنع من التحدث مع أي شخص بخصوص القضية.