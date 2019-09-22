ستيني يرتكب جريمة مروعة بحق زوجته.. لهذا السبب

أقدم رجل ستيني، على طعن زوجته الخمسينية، اليوم الأحد، باستخدام آلة حادة، حيث سدد لها طعنات قاتلة، طالت منطقتي الوجه والرقبة، وذلك على إثر خلاف نشب بينهما، داخل منزلهما في حي ”اكرور امزال“، بمنطقة تراست بمدينة إنزكان في المغرب.

وأكد شهود عيان من سكان الحي، سماعهم لصوت الزوجة، وهي تطلب الاستغاثة، وعند دخولهم للمنزل وجدوها مطعونة، فيما كان زوجها يقف على مسافة قصيرة منها، وفقًا لموقع ”حقائق 24“ المغربي.

وكشفت مصادر، لقناة ”شوف تي في“ المغربية، أن الزوج وهو متقاعد عسكري، أخبر زوجته برغبته الشديدة في الزواج من امرأة أخرى، لينشب بسبب ذلك شجار بينهما.

وبعدما أصرت الزوجة على رفضها التام لرغبة زوجها، أقدم الزوج على طعنها في العنق والوجه، حيث أسفرت الطعنات عن إصابتها بجروح بليغة، استدعت نقلها إلى المستشفى الإقليمي في المدينة، ومن ثم إلى المستشفى الجهوي في أكادير جنوب المغرب، بسبب حالتها الحرجة.

وانتقلت عناصر من الشرطة القضائية لمكان الجريمة، فور ورود بلاغ بالحادث، حيث تم توقيف الزوج للتحقيق معه.