صديق الحظ.. شاب سعودي ينجو من موت محقق بأعجوبة (فيديو)

كشف مدونون سعوديون ووسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن الشاب الذي تعرض للطعن في أحد المراكز التجارية بمدينة تبوك، نجا من موت محقق لوجود مسعف متمرس تمكن من التعامل باحترافية مع إصابته القاتلة.

وكان شاب سعودي قد تعرض قبل أيام قليلة، للطعن في مشاجرة بمركز ”بارك مول“ للتسوق بمدينة تبوك في شمال البلاد، إذ أصيب في شريان يده اليسرى، وهي إصابة قاتلة ما لم تتوفر إسعافات متخصصة سريعة للمصاب.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن أحد المتواجدين في مكان الحادث، ويدعى عبدالمجيد الطويلعي، يعمل فني طب طوارئ وقائدًا ميدانيًا في الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، وهو ما وفّر للمصاب فرصة النجاة من الموت.

فبعد إصابة الشاب، بدأ نزيف حاد من شريان ذراعه اليسرى، ليبدأ المسعف الطويلعي عمله مستعينًا بقلم وشماغ ربط بهما مكان الإصابة بطريقة توقف هذا النوع من النزيف الذي لا يستجيب للربط العادي.

وجنّبت تلك الإسعافات المتخصصة، الشاب مواجهة خطر الموت، نتيجة فقدان كميات دم كبيرة في وقت قصير قبل وصول الإسعاف، عبر استعمال ”ربطة العصبة“ التي يتطلبها النزيف الشرياني.

وجرى نقل الشاب للمستشفى بعد حضور سيارة الإسعاف، حيث خضع للعلاج هناك، لتستقر حالته، بينما تم توقيف الفاعل في حادثة الطعن التي جرى توثيق جزء منها عبر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.