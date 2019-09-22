إعدام الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة فاطمة في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذها حكم الإعدام بحق خادمة إثيوبية تورطت قبل 5 سنوات في قتل طفلة، وإصابة شقيقتها بعد يوم واحد فقط من عملها بمنزل أسرة الضحيتين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ”نفذت حكم القتل قصاصًا بحق سكينة عبده براقو، إثيوبية الجنسية بمحافظة جدة، بعدما أدينت بجريمة قتل الطفلة السودانية فاطمة حيدر صالح أحمد، بطعنها بسكين عِدة طعنات، مما أدى إلى وفاتها“.

ووقعت الجريمة المروعة في منتصف العام 2014، عندما هاجمت الخادمة التي حضرت قبل يوم للعمل لدى الأسرة، فاطمة (6 سنوات) وشقيقتها الأكبر منها، ريماس (7 سنوات)، قبل أن تقدم على محاولة الانتحار.

وفوجئ والدا الطفلتين عند عودتهما لمنزلهما في حي عنيكش بمدينة جدة، بالجريمة، وفشلت محاولات إسعاف فاطمة حينها، فيما خضعت شقيقتها ريما، والخادمة التي أصيبت في محاولة الانتحار، للعلاج، وتماثلتا للشفاء.

ويوجد في السعودية نحو 800 ألف عاملة منزلية من مختلف الجنسيات، تعمل غالبيتهن لدى حوالي ربع الأسر السعودية في المملكة.

وتحكم السعودية بالإعدام الذي ينفذ بحد السيف في الغالب، على المدانين بجرائم القتل وتهريب المخدرات والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة والإرهاب.