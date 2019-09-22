نهاية مأساوية للص مصري سرق حقيبة فتاة في الشارع

لقي لص مصري مصرعه غرقًا؛ بعد قفزه في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة؛ هربًا من انتقام الأهالي منه بعد سرقته لحقيبة إحدى الفتيات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا بقيام لص يقود دراجة نارية بالقفز في ترعة المريوطية وعدم وجود جثته.

وبانتقال رئيس قسم الإنقاذ النهري بالجيزة وفريق بحث إلى مكان الحادث، تم انتشال الجثة، وتبين أنها لعاطل يدعى حسن سيد، 18 سنة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى سرق حقيبة يد من فتاة بالشارع باستخدام دراجة نارية، وأثناء ملاحقة الأهالي له قفز بدراجته النارية في الترعة فلقي مصرعه. وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، وعادة ما ترصد محاضر الشرطة حوادث مختلفة تتعدد أسبابها ما بين الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعي وراء الشهوات، أو السرقة وغيرها.