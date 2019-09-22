سعودي يقتل والده بفأس في جريمة أسرية مروعة

أقدم مواطن سعودي شاب، على قتل والده المسن، صباح اليوم الأحد، في مدينة مكة المكرمة، بجريمة عنف أسري مروعة استخدم فيها القاتل فأسًا.

وقالت تقارير محلية إن خلافًا نشب بين الابن القاتل، البالغ من العمر 35 عامًا، ووالده البالغ 65 عامًا، فجر اليوم الأحد، في منزلهم بحي الشرائع، وانتهى بقيام الشاب بقتل والده بعدما وجه له عدة ضربات بفأس حديدية.

وألقت الشرطة القبض على القاتل، بعد أن احتجزه أفراد أسرته في إحدى الغرف، وأقفلوا الباب عليه، لحين حضور الشرطة.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية، أن القاتل يعاني من اعتلالات نفسية.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها في الجريمة، قبل إحالة المتهم إلى النيابة العامة، ومن ثم القضاء.