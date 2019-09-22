اليونيسيف تعلق على فيديو تعنيف طفلة في السعودية

قالت منظمة اليونيسف، المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنها تابعت خلال الساعات الماضية الفيديو المفزع الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، والذي أظهر شخصًا وهو يعنف طفلة بطريقة أثارت الصدمة لدى الكثيرين.

وأعلن الأمن السعودي، مساء السبت، أن شرطة منطقة الرياض قبضت على صاحب الفيديو، وهو مقيم عربي، ووفرت بالتنسيق مع الجهات المعنية الرعاية اللازمة لأطفاله الأربعة، بمن فيهم ابنته (3 أعوام) التي ظهرت في الفيديو.

وعبرت اليونيسف من خلال عدة تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن غضبها واستيائها الشديد من محتوى هذا الفيديو.

وقالت إن تربية الأطفال ”ترتكز على الحنان واللطف وليس على العنف.. العنف غير مقبول بأي شكل من الأشكال.. لا شيء يبرر استخدام العنف بشكل عام بما في ذلك ضد الأطفال“.

وأشارت المنظمة إلى ”أنها تعول على الجهات الرسمية لأخذ الإجراءات الحازمة ضد من ظهر في هذا الفيديو“ .

وحثت اليونيسف كافة الدول لسن قوانين رادعة ضد من يمارس التعنيف اتجاه الأطفال، وطالبت بتوفير الحماية والدعم اللازمين لكل طفل، وبالذات للأطفال المعرضين للعنف.

ودعت كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن إعادة نشر الفيديو المذكور؛ وذلك حفاظًا على خصوصية الطفلة.

وطالبت القيمين على إدارة كافة مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت هذا الفيديو، بإزالة المحتوى المتعلق به في أقصى سرعة ممكنة.