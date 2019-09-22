مسافر يدخن سيجارة كوكايين على متن طائرة (فيديو)

احتجزت سلطات دنفر في كولورادو، أمريكا، مسافرًا؛ بعد تسببه في هبوط رحلته على متن الخطوط الجوية الأمريكية اضطراريًا بسبب تدخينه الكوكايين.

بعد مرور ساعة واحدة فقط من إقلاع الطائرة متجهة من فينكس إلى مينابوليس، أبلغ مسؤول الاتصال الداخلي الركاب بأنهم يهبطون في دنفر؛ بسبب مشكلة أمنية على الطائرة.

وبحسب شهادة الركاب، شوهد رجل أبيض يجلس في مقعده وهو يدخن سيجارة من الكوكايين ثم نهض من مقعده، وقيل إنه أغلق على نفسه الحمام.

حاول مضيفو الطيران إقناع الرجل بالخروج، لكنه بقي داخل الحمام لمدة 10 دقائق تقريبًا، إلا أنه خرج قبل خمس دقائق فقط من هبوط الطائرة وعاد إلى مقعده، وأفاد الشهود بأنه كان متوترًا جدًا.

وفي اللحظة التي دخلت فيها السلطات إلى الطائرة سحب الرجل سيجارة مخدرة لتدخينها، وأمر الطيار خلال الاتصال الداخلي المسافرين في الصفوف الثلاثة عشر الأولى بالخروج من الطائرة حتى تتمكن السلطات من القبض على الرجل.

وبينما يتحركون ضرب الرجل أحد المسافرين في رأسه، لكن السلطات نجحت في القبض عليه وقادته بعيدًا، وواصلت الطائرة رحلتها إلى مينيابوليس بعد ساعتين.

وبحسب تصريحات ضباط أمن دنفر، تم نقل هذا المسافر إلى المستشفى للشك في حالته الصحية، ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم اتهامه بأي شيء.

بينما أصدرت الخطوط الجوية الأمريكية بيانًا شكرت فيه أولئك الأشخاص الذين ساعدوا في التعامل مع الموقف.