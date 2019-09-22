القبض على مصريين جمعا 1.5 مليون دولار بالاحتيال

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على شخصين احتالا على مجموعة من المواطنين، وتمكنا من جمع مبالغ مالية تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة ببلاغات رسمية لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج جنوب البلاد، من 8 مواطنين، مقيمين بدائرة المحافظة بتعرضهم للنصب من قبل شخصين أحدهما حاصل على بكالوريوس سبق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية، وشقيقه حاصل على ثانوية عامة“، مقيمين بالمحافظة نفسها.

وتبين من المحضر تلقي المتهمين مبالغ مالية من المشتكين بلغ إجماليها قرابة 26 مليون جنيه ما يعادل 1.5 مليون دولار، لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح غير محددة بالمخالفة لأحكام القانون، إلا أنهما توقفا عن السداد، ورفضا رد أصل المبالغ المالية للمشتكين.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن سوهاج، تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.