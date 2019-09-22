شاهد فيديو للفلسطينية إسراء غريب قبل قتلها على يد عائلتها

ظهرت الفتاة الفلسطينية المغدورة إسراء غريب التي قتلت على يد عائلتها في قضية تتعلق بجرائم الشرف، في مقطع مصور في اليوم الأخير لشهر مارس الماضي، خلال لقاء تلفزيوني مع أحد الشبان الإعلاميين.

وكانت إسراء غريب برفقة صديقتها، في المقطع الذي نشره المخرج الفلسطيني ومقدم البرامج مأمون الهريمي على صفحته بموقع ”فيسبوك“، وكان يجري معهما لقاء حول أصل ”كذبة أبريل“ وسألهما عن أصل هذه الظاهرة وسبب تسميتها بذلك.

وفي بداية الفيديو تظهر إسراء وهي تعرف عن نفسها ومنطقتها ثم تحاول التفكير في إجابة السؤال دون جدوى، ثم قالت إنها لو كذبت فستختار إحدى صديقاتها من الجامعة.

وفي نهاية الحوار تطلب إسراء من المحاور أن يقول لها ”كذبة حلوة“، ليجيب الشاب: ”بدك تغيظي صحبتك، احكيلها خطبت“.

لا لقتل النساء مش عارف ان وصلت رسالتي صح بس لا لقتل النساءونعم لحماية النساء والاطفال*لكم حرية المشاركة على صفحاتكم الشخصية بس بتمنى ما حد يستخدم فيديو المقابلة بدون اذني ما بدي يكون كمان مادة يستخدموها الناس بأسلوب خاطىء وفكرت كتير قبل ما انشرها ولكن حبيت تبقى ذكرى تم النشر بواسطة ‏مأمون الهريمي Ma'moun Al Herimi‏ في الجمعة، ١٣ سبتمبر ٢٠١٩

وأثارت قضية وفاة الشابة الفلسطينية إسراء غريب، غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل نساء جددن مطالب بحماية المرأة من العنف.

وتوفيت إسراء غريب (21 عامًا) قبل أسابيع، وكانت تعمل في صالون تجميل في بلدة بيت ساحور التابعة لمدينة بيت لحم الفلسطينية.