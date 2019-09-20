الحكم على شاب صفع فتاة بسبب ارتدائها ”شورت“ (فيديو)

أصدرت محكمة جنائية في إسطنبول، خلال هذا الأسبوع، حكمًا بحبس تركي 5 أشهر؛ بعد صفعه سيدة على متن حافلة.

كانت الضحية ”أسينا ميليسا ساجليم“ وهي طالبة عمرها 21 عامًا، على متن إحدى الحافلات تقرأ كتابًا عندما تعرضت لهجوم مفاجئ من ”أركان كيزيليش“.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن رؤية كيف كانت ”أسينا“ تجلس في هدوء عندما باغتها ”أركان“ بصفعة على وجهها؛ بسبب ارتدائها شورت خلال شهر رمضان.

وسرعان ما حاولت ”أسينا“ الإمساك بـ ”أركان“ للدفاع عن نفسها، ولكنه ضربها مرة أخرى قبل دفعها بعيدًا والنزول من الحافلة.

وعلى الرغم من حدوث الواقعة، في يونيو عام 2017، إلا أن المحكمة الجنائية لم تصدر حكمها حتى هذا الأسبوع، وأمرت بسجن ”أركان“ 5 أشهر و25 يومًا، ويأتي ذلك الحكم بعد إطلاق سراحه بفترة وجيزة بعدما تم اعتقاله في أعقاب هجومه، حيث قال آنذاك ”ارتداء مثل هذه الملابس يثير شهوة المرء“.

وتعليقًا على الحكم، قالت ”أسينا“: ”أنا سعيدة وممتنة للغاية للمحامين والقضاء، إذ يجب التعامل مع مثل تلك المواقف السلبية“.

وفيما يتعلق بالواقعة، كشفت ”أسينا“ أنه منذ اللحظة التي ركبت فيها الحافلة، ألقى ”أركان“ العديد من التعليقات، بما في ذلك ”ترتدين هكذا خلال شهر رمضان؟ يجب أن تخجلي من ذلك“، كما قالت إنه أهانها أكثر من مرة.

وكشف التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها ”أركان“ في هجوم مشابه، حيث سبق وتم سجنه لمدة 3 أعوام و4 أشهر؛ بسبب واقعة مشابهة وطعنه لسيدة أخرى.