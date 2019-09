سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بـ“السواطير“ (فيديو)

View this post on Instagram

شرطة منطقة الرياض في السعودية تعلن القبض على شخصين مسلحين، ظهرا في مقطع فيديو متداول، وهما يسطوان على بقالة، في مركز تموينات بحي النظيم، وتبين أن أحدهما سعودي والآخر وافد من الجنسية السورية، كلاهما في العقد الثاني من العمر. . وظهر الشخصان في مقطع الفيديو، وكانا مسلحين بآلات حادة (سواطير)، واعتديا على عامل المركز، ثم قاما بسلبه الأموال ووضعها في درج المحاسبة ذاته، الذي قاما بسرقته أيضًا.