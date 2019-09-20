سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بـ“السواطير“ (فيديو)

سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بـ“السواطير“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على شخصين مسلحين، ظهرا في مقطع فيديو متداول، وهما يسطوان على بقالة، في مركز تموينات بحي النظيم.

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شرطة منطقة الرياض في السعودية تعلن القبض على شخصين مسلحين، ظهرا في مقطع فيديو متداول، وهما يسطوان على بقالة، في مركز تموينات بحي النظيم، وتبين أن أحدهما سعودي والآخر وافد من الجنسية السورية، كلاهما في العقد الثاني من العمر. . وظهر الشخصان في مقطع الفيديو، وكانا مسلحين بآلات حادة (سواطير)، واعتديا على عامل المركز، ثم قاما بسلبه الأموال ووضعها في درج المحاسبة ذاته، الذي قاما بسرقته أيضًا. . #إرم_نيوز #الرياض #السعودية #سرقة #النظيم #جريمة #جرائم #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia

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ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الشخصين ظهرا في مقطع الفيديو، وكانا مسلحين بآلات حادة (سواطير)، واعتديا على عامل المركز، ثم قاما بسلبه الأموال ووضعها في درج المحاسبة ذاته، الذي قاما بسرقته أيضًا.

وإثر تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، حيث تبين أن أحدهما سعودي والآخر وافد من الجنسية السورية، كلاهما في العقد الثاني من العمر.

وأقر الجانيان بارتكابهما الجريمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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