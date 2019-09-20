سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بـ“السواطير“ (فيديو)

أعلنت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على شخصين مسلحين، ظهرا في مقطع فيديو متداول، وهما يسطوان على بقالة، في مركز تموينات بحي النظيم.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الشخصين ظهرا في مقطع الفيديو، وكانا مسلحين بآلات حادة (سواطير)، واعتديا على عامل المركز، ثم قاما بسلبه الأموال ووضعها في درج المحاسبة ذاته، الذي قاما بسرقته أيضًا.

وإثر تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، حيث تبين أن أحدهما سعودي والآخر وافد من الجنسية السورية، كلاهما في العقد الثاني من العمر.

وأقر الجانيان بارتكابهما الجريمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.