عقوبة صادمة ضد مسؤولة عراقية بتهمة الفساد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن (87) سنة بحق مسؤولة عراقية في دوائر التسجيل العقاري.

وقال المفتش العام لوزارة العدل العراقية، القاضي بشار أحمد محمد في بيان له إن ”محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمًا بالسجن (87) سنة بحق إحدى حيتان الفساد في دوائر التسجيل العقاري“، مبينًا أن ”عمليات التدقيق التي قام بها فريق من مكتب المفتش العام، أفضت إلى الكشف عن عمليات تزوير واستعمال سندات مزورة لأعدادٍ ضخمة من العقارات لغرض الحصول على قروض من المصارف الحكومية بطرق غير قانونية“.

وبين محمد أن ”المكتب أجرى اللازم بحق الموظفين المخالفين، ومنهم معاونة شعبة التسجيل العقاري الأولى في مديرية التسجيل العقاري في المدائن“، مضيفًا أن ”محكمة جنايات الكرخ أصدرت بحق المدانة (28) قرار حكم بعقوبة السجن، يتراوح كل منها بين (6-7) سنوات ليصل مجموعها (87) سنة، وتنفذ بالتعاقب“.

وأضاف أنه ”سبق أن تم إصدار أحكام قضائية بحق المدانة، ووصل مجموعها إلى (51) سنة سجن لمساهمتها في الإضرار بالمال العام وهدر (67) مليار دينار“.

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فسادًا وهدرًا للمال العام في العالم، إذ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد، فضلاً عن السيطرة على مقدرات الدولة، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق المقرب من طهران نوري المالكي.