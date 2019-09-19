القبض على رجل استخدم طائرة ”درون“ لتفجير منزل حبيبته السابقة

واجه رجل أمريكي بولاية بنسلفانيا حكمًا بالحبس، بعد أن تم اتهامه باستخدام طائرة درون لإسقاط متفجرات على منزل حبيبته السابقة، وفقًا لما نشره موقع مورنينج كوول الإخباري.

وأوضح تقرير نشره موقع Fast Company عن الواقعة، أن جاسون موزيكاتو، 43 عامًا، قد تمت إدانته بحيازة مجموعة من المتفجرات والأسلحة النارية، وأدى ذلك إلى إلزامه بأمر قانوني بعد اتهامه بالتورط في جريمة عنف منزلي، بالإضافة إلى اتهامه الشهر الماضي بالتحليق بطائرة درون بشكل غير قانوني، واتهمه المحققون بتعاطي المخدرات خلال حيازة الأسلحة والمتفجرات.

وأكد المفوض القانوني ويليام مكسواين، في بيان رسمي: ”لم يحتج الأمر لوقت طويل كي نتخيل كم الضرر الذي سينتج عن الخلط بين المتفجرات والأسلحة النارية ومركبات الدرونز“.

وأنكر محامي الدفاع قيام موكله بعملية إسقاط للمتفجرات على منزل المدعية بالدرون، إلا أن الأمر قد لا يتم تصديقه، فقد أكد المحققون أنهم واثقون من تورط المتهم في العديد من التفجيرات في بنسلفانيا مطلع العام الجاري، إلى جانب أنه قد قام بتطوير سيارته كي يتمكن من إسقاط مخلفات وأدوات معدنية تؤذي السيارات الأخرى على الطريق.