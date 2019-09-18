وقف برنامج تلفزيوني بسبب تصريحات فنان مغربي حرضت على العنف ضد المرأة

أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب، اليوم الأربعاء، وقف البرنامج التلفزيوني“ Kotbi Tonight “ لمدة 3 أسابيع؛ بسبب تصريحات للمغني عادل الميلودي اعتُبرت محرضة على العنف ضد المرأة.

وجاء في بيان أن المجلس“قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2019 وقف بث برنامج ”Kotbi Tonight“، مع تقديم وتلاوة بيان إخباري بالقرار على قناة (شدى تي في) خلال التوقيت الاعتيادي لبث البرنامج المذكور، ونشر القرار بالجريدة الرسمية“.

وجاء هذا القرار بعدما سجله المجلس في حلقة 3 يوليو 2019 من البرنامج من الخروقات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الاتصال السمعي البصري، خاصة المتعلقة منها بمناهضة العنف ضد المرأة ، والمسؤولية التحريرية وواجب التحكم في البث.

حيث استعمل ضيف الحلقة المغني الشعبي عادل الميلودي عبارات من قبيل:“من لا يضرب زوجته ليس رجلًا“، الأمر الذي اعتبره المجلس“إشادة وتنويهًا بالعنف ضد المرأة، وتشجيعًا صريحًا عليه، من خلال إقرانه إيجابيًا بمفهوم الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية، مما يحط من كرامة المرأة عبر تجريدها من إنسانيتها ووضعها الاعتباري داخل الأسرة والمجتمع، بل ومن شأنه أن يشجع الممارسات والسلوكيات التي قد تمس سلامتها الجسدية“.

وانتقدت المؤسسة المسؤولة عن الإعلام في المغرب منتج البرنامج على أسلوب تعامله مع تصريحات الميلودي:“خطاب العنف الصريح هذا لم يواجه برد حازم وجازم من طرف منتج البرنامج، إذ استرسل في التفاعل معه ضمن قالب هزلي يعطي الانطباع بالتطبيع معه والتسليم به، علاوة على كونه أفسح المجال للضيف لتكرار تصريحاته الداعية إلى العنف ضد النساء، مما أخل بواجب التحكم في البث كأحد مكونات المسؤولية التحريرية للمتعهد“.

وكانت تصريحات المغني عادل الميلودي قد أثارت الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، كما تقدمت جمعيات ومنظمات بمجموعة من الشكاوى للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهددت بمقاضاة المغني.