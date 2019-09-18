المغرب.. تقرير رسمي يتهم شبكات بعرض قاصرات للزواج مقابل المال‎

اتهم تقرير مغربي رسمي اليوم الأربعاء، شبكات منظمة، بعرض فتيات قاصرات للزواج بأجانب مقابل المال.

جاء ذلك في إطار عرض تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (حكومي)، حول ظاهرة ”تزويج القاصرات“، خلال ندوة في العاصمة الرباط.

وتحدث التقرير عن وجود ”زواج بوساطة عقود مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب، وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحصول على مبالغ مالية“.

وأضاف التقرير: ”هناك شبكات لوسطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات جاهزات للعرض في السوق“.

واعتبر المجلس ”هذا النوع من الزواج، يُعَرِّض الفتيات للاستغلال الجنسي، في إطار شبكات للدعارة والعمل القسري“.

وقال رضا الشامي، رئيس المجلس: ”للأسف مازالت ظاهرة تزويج القاصرات منتشرة في المجتمع المغربي بشكل مقلق، ولابد من القضاء عليها نهائيًا“.

وأوصى المجلس في تقريره بـ“تسريع الجهود التي بدأت بالفعل، والمتعلقة بالقضاء على تزويج الأطفال، والفتيات منهم خاصة“.

كما أوصى بـ“مراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، باعتبارها غير منسجمة تمامًا مع المواثيق الدولية والدستور المغربي“.

وحسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، خلال سنة 2018، فإن 1.7% من النساء المغربيات المتزوجات، لم تتجاوز أعمارهن 15 سنة.

وبلغ عدد الطلبات المتعلقة بالإذن بزواج القاصرات، التي وصلت إلى وزاة العدل المغربية العام الماضي، 32 ألفًا و104 آلاف طلب، مقابل 30 ألفًا و312 طلبًا خلال عام 2016.