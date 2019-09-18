مسلح يفتح النار على متنزهين بالسعودية والسلطات تقبض عليه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة ”رجال ألمع“ في المملكة العربية السعودية من القبض على شاب أقدم، أمس الثلاثاء، فتح النار من رشاش ومسدس على متنزهين ومركباتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام شاب بإطلاق النار من سلاح ومسدس على المتنزهين في رجال ألمع، حيث تم القبض على الجاني بعد ساعات من الواقعة، وأودع التوقيف تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

وفي التفاصيل، قال أحد المواطنين إن ”ابنه كان في المتنزه في العاشرة من مساء الثلاثاء حين فوجئ ومن معه أثناء جلوسهم على أحد الأرصفة، بشخص يطلق عليهم الرصاص من سلاح من نوع رشاش، وبعد انتهاء ذخيرته قام باستخدام مسدس كان معه، ليلوذ بالفرار بعد انتهاء ذخيرته هو الآخر“، حسب صحيفة ”سبق“ السعودية.

وكشفت تحقيقات أولية أن مطلق النار استخدم قرابة 12 طلقة رشاش، و5 طلقات مسدس؛ إلا أنه لم يتمكن من إيقاع أي إصابة، واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبات.